IIHF объяснила запрет минуты молчания в память о жертвах крушения Ту-154

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила, почему на матче молодежного чемпионата мира в Канаде была запрещена минута молчания в память о погибших 25 декабря в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Об этом пишет RT.

«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ (IIHF) не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», — говорится в сообщении федерации.

Представители РФ попросили объявить минуту молчания перед стартом игры, однако получили отказ.

Летевший на авиабазу Хмеймим в Сирию самолет Минобороны потерпел крушение в Черном море практически сразу после вылета из аэропорта Адлера. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли.