Трамп обсудит с руководителями разведки антироссийские санкции

Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретиться с руководителями разведки США и обсудить с ними введенные администрацией Барака Обамы антироссийски санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поступившее в распоряжение агентства заявление Трампа.

«Нашей стране пора двигаться вперед, к чему-то большему и лучшему. Тем не менее, в интересах страны и нашего великого народа я встречусь на будущей неделе с лидерами разведывательного сообщества, чтобы получить последнюю информацию относительно фактов в данной ситуации», — заявил Трамп.

Напомним, 29 декабря вступили в силу новые санкции, которые введены в связи с якобы имевшими место хакерскими атаками спецслужб РФ и вмешательстве в предвыборную американскую кампанию.

В тот же день стало известно, что из США высылаются 35 российских дипломатов.

30 декабря Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство национальной безопасности (МНБ) США опубликовали доклад, подтверждающий участие пророссийски настроенных хакеров и спецслужб РФ в кибератаках на «правительственные организации, исследовательские центры, университеты и корпорации во всем мире».