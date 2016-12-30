Российский гроссмейстер Карякин стал чемпионом мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин одержал победу на чемпионате мира по блицу, проходившем в Катаре, сообщает «Р-Спорт».

По итогам турнира гроссмейстер набрал равное количество очков с действующим чемпионом мира по обычным шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном — по 16,5 балла, но оказался выше за счет дополнительных показателей.

Бронзу завоевал россиянин Даниил Дубов. В пятерку сильнейших вошел еще один российский шахматист — действующий чемпион по блицу Александр Грищук. Гроссмейстер выбыл из гонки за титул, неожиданно проиграв Салеху Саламу.

В ноябре Карякин боролся с Карлсеном за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Норвежец одержал победу на тай-брейке со счетом 3:1.