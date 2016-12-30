30 декабря 2016, 15:17
СМИ сообщили о ликвидации боевика в Каспийске
Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать боевика, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах Дагестана.
«Инцидент произошел на улице Ленина. Силовики отрабатывали оперативную информацию, пытались задержать боевика, он открыл стрельбу и был убит ответным огнем», — рассказал собеседник агентства.
Сообщается, что боевик был убит в ходе перестрелки в Каспийске. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
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