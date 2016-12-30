СМИ сообщили о ликвидации боевика в Каспийске

Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать боевика, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах Дагестана.

«Инцидент произошел на улице Ленина. Силовики отрабатывали оперативную информацию, пытались задержать боевика, он открыл стрельбу и был убит ответным огнем», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что боевик был убит в ходе перестрелки в Каспийске. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.