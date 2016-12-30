СМИ узнали об аресте внука президента Кеннеди за драку

Полиция города Аспен штат Колорадо сообщила, что за драку в баре задержан представитель клана Кеннеди. Об этом сообщает Fox News.

Речь идет о 22-летнем Джоне Коноре Кеннеди, сыне экологического активиста Роберта Кеннеди-младшего и внуке Роберта Кеннеди.

Кеннеди и еще один мужчина катались по земле, когда полицейские попытались прекратить драку. Офицеры сообщили, что видели, как он нанес четыре или пять ударов в голову второму участнику потасовки. Кеннеди также попытался оказать сопротивление полицейскому, и оба упали в сугроб.

Внуку президента США было предъявлено обвинение в хулиганстве, судебное слушание намечено на 22 февраля.