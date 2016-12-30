Полиция Москвы не стала обвинять Маруани по требованию Киркорова

Юрист Игорь Трунов получил в полиции Москвы постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против его клиента французского музыканта Дидье Маруани. Об этом он сообщил ТАСС.

«По заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — сообщил он агентству.

Трунов также рассказал, что Интерпол отказал российским полицейским в запросе о предоставлении правоустанавливающих документов на песню Маруани.

«Такого рода запрос должен исходить либо от Генеральной прокуратуры РФ, либо от МИД», — сообщил юрист.

Напомним, Дидье Маруани и его юрист были задержаны полицией по обвинению певца Филиппа Киркорова в вымогательстве. Они настаивали на том, что собирались в помещении отделения Сбербанка подписать с ним мировое соглашение, касающееся обвинений французского музыканта в плагиате.