В Кремле прокомментировали новые санкции США
Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко назвал новые санкции США против РФ неэффективными. Он уверен, что ограничительные меры не скажутся на сотрудничестве Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности: сложно ухудшить то, что и так находится на низком уровне. Об этом пишет RNS.
«Учитывая и без того невысокий уровень сотрудничества между США и Россией в области кибербезопасности, новые санкции ничего ухудшить в этом секторе не могут», — заявил Клименко.
Соединенные Штаты ввели новые антироссийские санкции 29 декабря в связи с приписываемым властям РФ кибератаками во время президентской кампании США в 2016 году.
Также Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство национальной безопасности (МНБ) США опубликовали доклад об участии пророссийски настроенных хакеров и спецслужб РФ.
Сообщалось, что после американских мер 35 российских дипломатов покинут США в течение 72 часов.
В свою очередь, в Кремле пообещали адекватные ответные шаги на новые американские санкции в отношении России.