Путин ратифицировал санкции против КНДР

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки в КНДР любого вида оружия, включая стрелковое. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Во исполнение резолюции Совбеза ООН о неприемлемости испытаний ядерного оружия и введении сдерживающих санкций против КНДР указ воспрещает передачу Северной Корее материалов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы в ядерной и ракетной программах, а также в разработке оружия массового поражения, и «напрямую способствовать развитию оперативного потенциала вооруженных сил».

Напомним, 2 марта 2016 года Совбез ООН принял резолюцию, которая санкционировала жесткий запрет на экспорт из страны угля, железа и железной руды, золота и редкоземельных минералов. Также были запрещены поставки в страну авиационного и ракетного топлива, легкого стрелкового вооружения и предметов роскоши.

Страны, входящие в ООН, обязались проводить инспекцию всех следующих в КНДР и из нее судов на предмет наличия незаконных товаров.

Были заморожены иностранные счета Северной Кореи, кроме того, персональным санкциям подверглись некоторые северокорейские чиновники и компании.