Лавров предложил Путину выслать 35 дипломатов США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в качестве ответной меры на антироссийские санкции США предложил главе государства Владимиру Путину выслать из страны 35 американских дипломатов. Об этом пишет «Медуза».

Лавров отметил, что из России необходимо выслать 31 сотрудника американского посольства в Москве, а также четырех дипломатов генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Имена этих представителей дипмиссии США глава МИД не назвал.

Лавров также предложил президенту запретить дипломатам США в Москве пользоваться посольской дачей, расположенной в Серебряном бору, и складом на Дорожной улице в столице.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели новые антироссийские санкции 29 декабря. Такое решение было принято в связи с приписываемым властям РФ кибератаками во время президентской кампании США.

Американская сторона заявила о высылке из США 35 дипломатов РФ. Сообщалось, что они покинут страну в течение 72 часов.

В свою очередь, в Москве пообещали адекватные ответные шаги на новые американские санкции в отношении России.