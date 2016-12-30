Главы МИД России и Турции обсудили сирийский вопрос

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопрос о соблюдении условий перемирия в Сирии всеми сторонами конфликта, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Речь, как уточнили в ведомстве, идет о «реализации положений документов, подписанных 29 декабря правительством Сирии и оппозицией при посредничестве Москвы и Анкары и с учетом переговоров министров иностранных дел и министров обороны России, Турции и Ирана 20 декабря».

По итогам разговора Лавров и Чавушоглу отметили принципиальную важность соблюдения режима прекращения огня в Сирии в свете подготовки переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане.

Напомним, ранее стало известно, что Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции по перемирию в Сирии. Постпред РФ при организации Виталий Чуркин отметил, что в документе подчеркивается важность соблюдения достигнутых договоренностей по прекращению огня.