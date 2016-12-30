ФАС завела административное дело на Lenovo

Российское антимонопольное ведомство возбудило административные дела в отношении восточноевропейского подразделения компании Lenovo и компании Superwave Group, говорится в сообщении на сайте ФАС.

Обе компании выступают в качестве ответчиков в рамках дела о картельном сговоре на торгах в государственной автоматизированной системе «Выборы».

ФАС констатировала, что Lenovo и Superwave Group, в отношении которых проводится проверка, не предоставляют запрашиваемые документы в установленные сроки или предоставляют их в неполном объеме.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении дел в отношении иных проверяемых лиц», — сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

В ведомстве считают, что действия Lenovo по препятствованию контрольным мероприятиям в рамках проверок носят систематический характер. В качестве примера в сообщении антимонопольщиков приводится ситуация, имевшая место 17 ноября: сотрудники Lenovo «воспрепятствовали проведению контрольных мероприятий во время выездной внеплановой проверки», в результате на должностных лиц компании были составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, ФАС подозревает Lenovo и Hewlett-Packard в координации картельного сговора поставщиков электронного обрудования для ГАС «Выборы». В участии в самом сговоре подозреваются шесть компаний, включая Superwave Group.

Все эти компании принимали участие в конкурсе на поставку системных блоков для комплексов автоматизации региональных фрагментов ГАС, и цена контракта была снижена всего на 1%, что вызвало подозрения ФАС.