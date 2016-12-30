Лукашенко рассказал о новогодней мечте для всех белоруссов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что под Новый год мечтает о средней зарплате в Белоруссии размером в 500 долларов. Об этом сообщает «БелТА».

Так белорусский президент ответил на вопрос журналистов во время посещения Николаевшинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов, о его заветном желании в канун Нового года.

Лукашенко добавил, что для достижения этой цели придется приложить «колоссальные неимоверные усилия».

«Кто в это не верит – я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет — с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будет идти к этой цели», — подчеркнул Лукашенко.

Впервые белорусский президент ставил цель довести среднюю зарплату до 500 долларов в начале 2010 года, и это поручение было выполнено. Однако в связи с девальвацией белорусского рубля уровень зарплат постепенно снизился.