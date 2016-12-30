Суд отпустил замглавы иркутского Роспотребнадзора

Иркутский районный суд отказался арестовывать заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова, задержанного в рамках дела о массовом отравлении концетратом для ванн «Боярышник». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу Лужнова», — сообщил агентству источник в региональной прокуратуре.

Ранее Лужнов был госпитализирован с сердечным приступом.

Замглавы иркутского Роспотребнадзора подозревается в халатности, на него возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что с мая 2016 года в управление неоднократно поступали обращение о незаконной реализации средства «Боярышник». Однако Лужнов ничего не предпринимал для проверки указанных в обращениях фактов.

В настоящее время по делу об отравлениях в Иркутске задержаны 22 человека. Восемь из них заключены под стражу, девять — арестованы, пятеро находятся под подпиской о невыезде.

Против замминистра имущественных отношений Иркутска Евгении Нефедовой возбуждено уголовное дело о халатности. 29 декабря она была госпитализирована с гипертоническим кризом и находится под подпиской о невыезде. Ходатайство следствия об отстранении ее от должности будет рассмотрено 10 января.

От отравления «Боярышником» в Иркутске пострадали 123 человека, скончались более 70. Пока госпитализированы восемь пострадавших.

Минздрав региона сообщал, что вместо этилового спирта в концентрат был добавлен метиловый, отравление которым приводит к тяжелым последствиям, вплоть до смерти.