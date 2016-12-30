Кубанская митрополия решила не благословлять к просмотру фильм «Матильда»

В связи с обращением «православных активистов» кубанская митрополия РПЦ не благословила к просмотру фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Соответствующая информация размещена на официальном сайте митрополии.

«В связи с обращением в Екатеринодарское Епархиальное управление православных активистов по поводу готовящегося к выходу в 2017 году игрового фильма режиссера Алексея Учителя под названием "Матильда" сообщаем, что прихожанам храмов Екатеринодарской епархии данный фильм не благословляется к просмотру», — говорится в сообщении.

Напомним, что трейлер «Матильды» в интернете назван как «Главный исторический блокбастер года».

«Представленный трейлер демонстрирует сомнительные с нравственной позиции трактовки, а также прямые исторические и биографические искажения в отношении прославленных в лике святых за мужественное исповедничество императора Николая II и Августейшей семьи», — подчеркнули в кубанской митрополии.

В киноленте рассказывается о любви российского императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской. Выход картины в прокат запланирован на 30 марта 2017 года. Работа Учителя вызвала широкий резонанс в обществе. Однако он просил воздержаться от комментариев, пока зрители полностью не увидят «Матильду».