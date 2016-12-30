Подозреваемый в наезде на людей в Кемерово адвокат Негодяев ушел в отпуск

Адвокат Вадим Негодяев, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Кемерово, ушел в отпуск после резонансного происшествия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Кемеровском государственном университете (КемГУ), где также преподает Негодяев.

«Сейчас у нас, как в других вузах, идет зимняя сессия, заканчивается зачетная неделя, экзамены начнутся после (новогодних) праздников. Вадима Валерьевича (Негодяева) нет в университете, вообще он в отпуске», — заявил собеседник агентства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 декабря 2016 года. Предположительно, Негодяев, не справившись с управлением BMW Х6, совершил наезд на остановку общественного транспорта в Кемерово. Тяжелые травмы получила 34-летняя женщина, которая впоследствии скончалась в медицинском учреждении.

В СКР по Кемеровской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновнику происшествия может грозить до 5 лет лишения свободы.

ДТП вызвало широкие обсуждения в общественности. Некоторые очевидцы были возмущены, что Негодяев даже не подошел к женщине после наезда. Вместо оказания помощи потерпевшей он якобы начал скручивать номера с автомобиля и разговаривать по телефону. Другие пользователи социальных сетей предположили, что адвокат уже мог покинуть регион.

Представителям местных СМИ до сих пор не удалось связаться с Негодяевым. В интернете появилась петиция с требованием не дать известному адвокату избежать наказания.