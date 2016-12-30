30 декабря 2016, 09:38
Нетаньяху заговорил по-русски
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на русском языке поздравил русскоговорящих жителей страны с Новым годом. Видеоролик опубликован на Facebook.
В коротком ролике группа молодых людей разговаривает, поджидая еще одного участника новогоднего застолья. Неожиданно к ним присоединяется Нетаньяху.
«Добрый вечер, друзья», — по-русски говорит премьер-министр.
Далее он на иврите благодарит народ Израиля за вклад в развитие государства и делится планами на будущий год. Затем Нетаньяху говорит на русском языке «С Новым годом!» и открывает застолье командой «Поехали!».
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