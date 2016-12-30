Нетаньяху заговорил по-русски

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на русском языке поздравил русскоговорящих жителей страны с Новым годом. Видеоролик опубликован на Facebook.

В коротком ролике группа молодых людей разговаривает, поджидая еще одного участника новогоднего застолья. Неожиданно к ним присоединяется Нетаньяху.

«Добрый вечер, друзья», — по-русски говорит премьер-министр.

Далее он на иврите благодарит народ Израиля за вклад в развитие государства и делится планами на будущий год. Затем Нетаньяху говорит на русском языке «С Новым годом!» и открывает застолье командой «Поехали!».