Посольство США отказалось комментировать слухи о закрытии школы и резиденции в РФ

Посольство США в Москве отказалось комментировать информацию о закрытии англо-американской школы и ограничении доступа к резиденции в Серебряном бору. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы советуем переадресовать вопрос об этом российским официальным лицам», — предложила пресс-служба дипмиссии США.

В Госдепартаменте США ответили агентству, что видели подобные сообщения, но им «нечего добавить к ранее сделанным заявлениям».

Зато представитель госдепа сразу об объявлении о высылке из США 35 российских дипломатов поздравил журналистов с Новым годом по-русски.

«Их не должно здесь быть, по моим подсчетам, к полудню воскресенья. Всех, кто среди вас говорит на русском языке, я поздравляю s novym godom», — добавил он.

Напомним, 30 декабря СМИ сообщили, что Москва в ответ на новые антироссийские санкции и высылку 35 российских дипломатов решила закрыть англо-американскую школу и доступ в посольскую резиденцию в Серебряном бору.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о закрытии школы и доступа в зону отдыха.