Путин отказался высылать американских дипломатов

Президент Владимир Путин отказался поддержать идею о высылке американских дипломатов в ответ на аналогичные меры, принятые США. Такое решение содержится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

При этом Путин, однако, подчеркнул, что у России «есть все основания для адекватного ответа», но она не будет «опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии».

Кроме того, российский лидер выразил сожаление по поводу решения президента США Барака Обамы закончить «свою работу подобным образом».

Он напомнил, что Россия намерена выстаивать отношения с администрацией избранного президента Дональда Трампа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США.

29 декабря Соединенные Штаты ввели новые антироссийские санкции в связи с приписываемыми Москве кибератаками во время президентской кампании США летом 2016 года.

В рамках реализации новых мер американская сторона заявила о высылке из США 35 российских дипломатов. Они должны покинуть США в течение 72 часов.