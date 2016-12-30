Ростехнадзор предложил запретить газ в жилых домах

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин предложил запретить в России использование газа в жилых домах. Это предложение он сделал в письме депутату Госдумы Валерию Рашкину, копия которого есть в распоряжении RT.

Алешин предложил принять принципиальное решение о запрете использования газа с целью «исключения взрывов и пожаров».

«Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах — как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения)», — говорится в письме.

Алешин сообщил, что в настоящее время в РФ газифицировано 67% жилых домов, но потребление газа для приготовления пищи составляет около 1% от общего объема потребления. Электроплитами оснащено только 22% квартир. Действующий техрегламент о требованиях пожарной безопасности запрещает устанавливать газовые плиты в домах высотой 11 этажей и более.

Заведующий кафедрой управления недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ ИОМ РАНХиГС Евгений Богомольный заявил, что для перевода России с газа на электричество понадобятся 10-20 лет.

«Проводка в жилых домах рассчитана на мощности в 220 вольт, в то время как электроплита для работы требует 380 вольт. Поэтому в первую очередь нужно менять электропроводку, обеспечить соответствующую работоспособность щитков», — сообщил он.

Богомольный также отметил, что нужно решить за чей счет будет проводиться замена — государства или собственников квартир.

«Кроме того, целесообразно ли производить переход на пользование электрическими плитами и сколько это будет стоить, необходимо считать индивидуально для каждого отдельно взятого города или деревни. В одном населённом пункте дешевле будет пользоваться электричеством, если есть избыток мощностей, а в другом — газом», — обрисовал ситуацию Богомольный.

Глава экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков назвал решение об отказе от газа в жилых домах опрометчивым.

«Мы не должны рубить сплеча систему, создаваемую десятилетиями. Иначе это будет выглядеть как действия, продиктованные лоббистами», — предположил Калмыков.