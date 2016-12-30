В Минкомсвязи опровергли выдачу электронных паспортов с 2017 года

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин опроверг информацию о начале выдачи электронных паспортов с 2017 года, передает РИА Новости.

Днем ранее советник президента России по интернету Герман Клименко сообщил, что в 2017 году все россияне получат электронные паспорта. Клименко пояснил, что в РФ очень много полных тезок, что вызывает путаницу в работе госорганов. К тому же, мера позволит сэкономить много времени и бумаги.

По словам представителя Минкомсвязи, пока никаких точных сроков начала их введения нет. «Можно точно сказать, что это не случится в 2017 году», — сообщил Волин. Замминистра подчеркнул, что введение электронных паспортов является не только технологической, но и в значительной степени психологической проблемой.