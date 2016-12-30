Следствие отказалось от версии теракта при крушении Ту-154

Версия о теракте при авиакатастрофе самолета Минобороны РФ Ту-154 к настоящему времени не подтверждается, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования крушения.

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — рассказал собеседник агентства.

Также из числа основных причин случившегося исключены сложные метеоусловия.

«На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе», — отметил источник.

Он подчеркнул, что при расследовании будет уделено особое внимание техническому состоянию Ту-154.

«Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива», — сообщил источник агентства.

Самолет Минобороны с 92 людьми на борту рухнул в Черное море 25 декабря, почти сразу после взлета из аэропорта Адлера. Он направлялся в Сирию. Среди погибших в авиакатастрофе — артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военнослужащие.

29 декабря стали известны первые итоги расследования крушения Ту-154.