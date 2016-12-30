Источник сообщил о проблеме высылки дипломатов РФ из США

Российским дипломатам, которых выслали из США, не удается купить билеты в Россию. Между тем они должны покинуть Штаты в течение 72 часов, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — пояснил он.

В настоящее время дипломатам приходится ехать из Вашингтона в Нью-Йорк, так как там больше шансов приобрести билеты на рейс в Москву.

Источник не исключил, что новогоднюю ночь дипломаты проведут в самолете.

«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — отметил он.

Ранее Госдеп США подтвердил высылку 35 российских дипломатов в ответ на действия России в киберпространстве в преддверие и во время выборов президента Штатов. В ответ Москва, как стало известно, решила закрыть англо-американскую школу и доступ в посольскую резиденцию в Серебряном бору.