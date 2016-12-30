Калининградским чиновникам запретили пользоваться «Яндексом»

Мэрия Калининграда запретила сотрудникам местных муниципальных учреждений пользоваться продуктами иностранных интернет-компаний, сообщает издание «Новый Калининград».

Соответствующий приказ издала замглавы администрации города Анна Аполлонова. В приказе говорится, что такие меры нужны для «обеспечения информационной безопасности учреждений социальной сферы». К документу прилагается список западных интернет-сервисов и рекомендованные российские аналоги.

В списке есть популярные мессенджеры WhatsApp, Skype, Gmail, Facebook Messenger и Viber. В качестве альтернативы предлагаются мессенджеры ICQ и QIP, почта Mail.Ru и сервисы для облачного хранения и управления сайтами от «1С-Битрикс».

В числе иностранных приложений, которые рекомендуется заменить отечественными аналогами, упоминаются и сервисы «Яндекса» («Яндекс.Метрика», «Яндекс.Карты» и поиск «Яндекса»). «Яндекс» попал в список, поскольку головной компанией поисковика является акционерное общество Yandex N.V., зарегистрированное в Нидерландах.