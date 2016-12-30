Путин не поздравил Порошенко с Новым годом

Российский президент Владимир Путин направил поздравления с наступающим Новым годом главам иностранных государств и правительств. Соответствующая информация приведена на официальном сайте Кремля.

При этом в списке получателей поздравлений президента России нет его украинского коллеги Петра Порошенко.

От Путина получат поздравления: президент Аргентины Маурисио Макри, президент Бразилии Мишель Темер, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Индии Пранаб Мукерджи, премьер-министр Индии Нарендра Моди, король Испании Филипп VI и королева Летиция, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, председатель Государственного совета и совета министров Республики Куба Рауль Кастро, князь Монако Альберт II, президент Сербии Томислав Николич, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Франции Франсуа Олланд, президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, глава РФ поздравил ряд глав международных организаций.

Также с Новым годом поздравления от Путина получат несколько бывших глав иностранных государств и правительств.

Ранее сообщалось, что президент РФ поздравил с новогодними праздниками действующего и избранного президентов США.