Кузнецов помог опаздывающему на матч Овечкину перелезть через забор

Российский хоккеист, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин, чтобы не опоздать на матч, был вынужден перелезть через забор собственного дома. Об этом легионер сообщил в своем инстаграме.

Когда отключили свет,но надо ехать на игру и ворота не работают,всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092 😂😂😂 Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 29 2016 в 1:02 PST

По словам Овечкина, он опаздывал на игру: встречаться должна была его команда и «Нью-Джерси». Опаздывать на матч было нельзя, так как за это полагается большой штраф. Неожиданно во всем районе отключили свет, и ворота дома оказались заблокированными. Тогда на помощь пришел его товарищ по клубу — он не смог починить свет, но дал хоккеисту стремянку, чтобы тот смог перелезть через забор.

«Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092 (Евгений Кузнецов, другой российский хоккеист, центральный нападающий клуба "Вашингтона" — прим. ред.)» — написал спортсмен.

«Вашингтон» в ночь на пятницу проиграл «Нью-Джерси» со счетом 1:2. Овечкин не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности «-1», как и его одноклубник Кузнецов.