Киев похвастался превосходством перед РФ в ракетном оружии

Председатель украинского парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет у РФ. Об этом он рассказал в эфире украинского «5 канала».

«Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться», — заверил депутат Рады.

Пашинский отметил, что в целом за 2016 год в этой области удалось сделать «уникальные вещи».

Украинская сторона неоднократно делала подобные заявление, напоминает РИА Новости. Однако российские специалисты склоняются ко мнению, что речь идет не о новейшем оружии, а о модернизации старых, еще советских проектов.

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах страны в скором времени начать разработку нового ракетного оружия, а также средств космической разведки.