Песков посулил адекватный ответ на антироссийские санкции США

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва адекватно ответит на новые санкции США в отношении РФ, передает РИА Новости.

«Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации», — пояснил Песков журналистам.

По его словам, Кремль выражает сожаление в связи со сложившимися обстоятельствами в отношениях Москвы с Белым домом.

«Разумеется можем лишь еще раз выразить сожаления в связи с такими решениями Вашингтона», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, 29 декабря США ввели новые антироссийские санкции в связи с приписываемым властям РФ кибератакам на различные серверы, связанные с американской президентской гонкой. После этого стало известно о том, что 35 российских дипломатов покинут США в течение 72 часов. Информацию о высылке сотрудников дипмиссии РФ уже подтвердили в Госдепе.