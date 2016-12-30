Правительство утвердило программу по реализации нацполитики

Правительство России утвердило программу по реализации государственной национальной политики. Соответствующий документ в пятницу был размещен на официальном портале правовой информации.

«Правительство РФ постановляет утвердить прилагаемую государственную программу РФ " Реализация государственной национальной политики», — говорится в сообщении.

В связи с этим федеральному агентству по национальностям поручено разместить утвержденную документ на своем официальном сайте, а также на портале госпрограмм РФ и принять меры к реализации документа.

Ранее сообщалось, что проект госпрограммы по реализации национальной политики на 2017-2025 годы, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) потребует выделения 40 млрд рублей. В частности, на эти средства будут устраиваться молодежные форумы, которые будут посвящены профилактике и противодействию экстремизма на религиозной почве. Также не исключалось, что ФАДН могут реорганизовать в министерство.