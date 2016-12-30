30 декабря 2016, 17:19
Порошенко запретил ввоз антиукраинских книг из России
Глава Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий ввозить из России книги с антиукраинским содержанием. Об этом сообщают «Украинские новости».
В целях обеспечения реализации этого направления политики государства работает экспертный совет центрального органа исполнительной власти Украины. Он осуществляет анализ и оценку издательской продукции.
Разрешение (или отказ) на ввоз такой продукции осуществляется центром бесплатно, в течении 10 календарных дней с даты поступления заявления, а также всех требуемых документов.
Отметим, что Верховная Рада Украины запретила производство и ввоз в страну любой аналогичной печатной продукции.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое