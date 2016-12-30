Россия предложила Совбезу ООН резолюцию о сирийском перемирии

Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности Организации объединенных наций свой проект резолюции о прекращении огня в Сирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

Резолюция предусматривает закрепление договоренностей о перемирии на сирийской территории, уточнил постпред.

«Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью», — заявил Чуркин накануне заседания Совбеза ООН, на котором проект резолюции прошел формальное представление.

«Надеемся, что завтра мы сможем вынести его на голосование и принять его единогласно», — добавил постпред РФ при ООН.

Напомним, накануне были подписаны документы о прекращении огня в Сирии и намерении ее властей и оппозиции приступить к мирным переговорам по урегулированию конфликта.