Мумии из Южной Америки прошли компьютерную томографию

Самые древние мумии в мире, созданные представителями южноамериканской культуры чинчорро более семи тысяч лет назад, были доставлены недавно в одну из больниц Сантьяго, чтобы пройти исследование на компьютерном томографе. Ученые изучат внутреннее строение 15 мумий. Также будет проведен анализ их ДНК.

Представители культуры чинчорро жили от 10000 до 3400 годов до н. э. на границе современных Чили и Перу. Они занимались охотой и рыболовством. Примерно 7400 лет назад они начали мумифицировать своих умерших, за две тысячи лет до того, как этим занялись древние египтяне.

В процессе мумификации они снимали с тела кожу, удаляли мышцы и внутренние органы. Затем, использую глину и растительные материалы, они воссоздавали тело вокруг оставшегося скелета, а поверх надевали снятую ранее кожу и зашивали ее. Как говорит глава отдела антропологии Национального музея естественной истории Сантьяго Вероника Сильва, общая схема мумификации была одинаковой, но каждый конкретный случай демонстрирует «уникальные технологические и художественные инновации». Начиная с 1903 года было найдено около 180 мумий чинчорро.

Исследованные в этот раз мумии преимущественно принадлежали детям и даже еще нерожденным эмбрионам. По словам заведующего отделением радиологии больницы Лос-Кондес Марсело Гальвеса, в ходе компьютерной томографии мумий были получены тысячи изображений с разрешением менее одного миллиметра. Теперь программы обработки изображений должны помочь восстановить мышечный слой мумий и черты их лиц.