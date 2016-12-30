Еврашку с острова Чирикова могут признать коренным американцем

Ученые из Оклахомского и Бостонского университетов, а также из Смитсоновского института проанализировали генетические и зооархеологические данные, чтобы определить, насколько рано проник на остров Чирикова у берегов Аляски американский длиннохвостый суслик.

Американский длиннохвостый, или берингийский, суслик (Spermophilus parryi), обитает как в северо-восточной Азии, так и в Северной Америке. В России он известен под народным названием еврашка. Он встречается в Восточной Сибири, на Камчатке и Чукотке, в Америке его можно увидеть на Алеутских островах и Аляске, и в Канаде. Ранее считалось, что длиннохвостые суслики были завезены на остров Чирикова не ранее второй половины XVIII века, когда там появилось поселение, основанное Российско-Американской компанией.

Ученые датировали найденные во время раскопок на острове Чирикова кости сусликов радиоуглеродным методом, а также выделили из них ДНК, чтобы по молекулярным данным восстановить эволюционную историю. В итоге они установили, что длиннохвостые суслики появились на острове не менее двух тысяч лет назад, причем современная популяция генетически тесно связана со своими предшественниками.

Аляскинский морской национальный заповедник, в ведении которого находится и остров Чирикова, обычно определяет виды как «коренные» или «инвазивные», чтобы решить, поддерживать ли сохранение данного конкретного вида. В случае с американским длиннохвостым сусликом на острове Чирикова задача оказалась не такой очевидной. Профессор Кортни Хофман (Courtney Hofman) из Оклахомского университета задает вопрос: «Если вид прибывает в новую среду или завозится древними людьми, то сколько времени достаточно, чтобы он считался “родной” частью экосистемы: тысяча или десять тысяч лет?».

Итоги исследования опубликованы в журнале Conservation Biology.