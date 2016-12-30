Генетики изучают историю болезни картофеля

Ученые из Университета Северной Каролины решили выяснить историю фитофторы – знаменитой болезни картофеля и других пасленовых растений. Печальную славу в мировом масштабе эта болезнь получила в 1845 – 1849 годах, погубив урожай картофеля в Ирландии и став одной из причин катастрофического голода, унесшего жизни более миллиона человек.

Возбудитель фитофторы – патогенный организм Phytophthora infestans, паразитирующий на растениях. Он относится к классу оомицетов, который ранее включали в царство грибов, а теперь в царство протистов. Ученые раздобыли 183 древних и современных образца Phytophthora infestans со всего земного шара и изучили 12 ключевых областей их генома, чтобы восстановить эволюционную историю.

Они выяснили, что «картофельный голод» в Ирландии был вызван штаммом FAM-1, которые ранее был зафиксирован в 1843 году в США. Кроме того, этот штамм был обнаружен в древних образцах из Колумбии, так что ученые полагают, что его родиной была Южная Америка, откуда он был завезен с грузами картофеля или напрямую в Великобританию и Ирландию, или через США.

По словам профессора фитопатологии и главного автора исследования Жана Ристено (Jean Ristaino), штамм FAM-1 доминировал в Северной Америке на протяжении XIX и начала XX века, а затем неожиданно быстро исчез. Его вытеснил штамм US-1, не являющийся его прямым потомком. Уже в наши дни US-1 был в свою очередь вытеснен более агрессивным штаммом, появившимся в Мексике.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.