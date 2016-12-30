ГД подумает о запрете продажи пиротехники в Новый год

В Госдуму России внесен законопроект, предусматривающий введение ограничения на продажу пиротехнических изделий в период с 31 декабря по 1 января. Соответствующий проект внесения изменений в КоАП подготовлен партией ЛДПР. Об этом пишет РИА Новости.

«Запретить продажу пиротехнических изделий с 1 по 3 классы в период с 31 декабря до 1 января включительно. В случае нарушения на физическое или юридическое лицо накладывается административный штраф», — говорится в пояснительной записке.

Размер штрафа для граждан может составить от 300 до одной тысячи рублей, для должностных лиц — от одной тысячи до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

Авторы законопроекта уверены, что он поможет обеспечить безопасность россиян в Новый год.

«Привычным элементом праздничной декады в России стали пиротехнические изделия. Согласно статистике МЧС РФ, жертвами фейерверков и петард только в Москве ежегодно становятся около 100 человек. Треть из них — несовершеннолетние», — отмечается в пояснительной записке.

Документ вступит в силу после 90 дней с момента его официальной публикации. Однако 21 декабря ГД РФ закрыла осеннюю сессию, а весенняя начнется лишь 11 января. Таким образом указанный законопроект не смогут принять до конца 2016 года.