СМИ узнали об отправке Константина Райкина в институт Склифосовского

Источник в экстренных службах Москвы сообщил о госпитализации актера и художественного руководителя академического театра «Сатирикон» Константина Райкина, передает телеканал «360».

По словам источника, Райкина отправили на карете скорой помощи в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. С чем связана экстренная госпитализация, пока не уточняется.

Напомним, два дня назад на фестивале «Золотая маска», региональная часть программы которого проходила в Тобольске, Райкин поскользнулся и упал, повредив ногу, после чего ему была сделана операция — как утверждалось, незначительная.