Подозреваемые в нападении на наряд Росгвардии в Новой Москве признали вину

Подозреваемые в нападении на сотрудников управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии дали признательные показания. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что по факту нападения на бойцов Национальной гвардии в Новой Москве возбуждено уголовное дело. Задержаны все восемь человек, принимавших участи в нападении. У них также изъято все похищенное оружие. Кроме того, выяснилось, что они причастны к ряду ограблений и разбоев в столичном регионе.

Накануне вечером на территории Новой Москвы при проверке документов группа лиц избила и отобрала оружие у наряда вневедомственной охраны Росгвардии. В результате один сотрудник был убит, еще один — ранен. Всего нападавшим удалось завладеть двумя автоматами и пистолетом с боекомплектом. Для поимки нападавших был введен план «Сирена».