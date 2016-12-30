Серена Уильямс выйдет замуж за основателя Reddit

Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила о своей помолвке с интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном.

«Он опустился на одно колено, произнес четыре слова, и я сказала: "Да"», — написала теннисистка.

Bear necessities A photo posted by Serena Williams (@serenawilliams) on Nov 28, 2016 at 6:14pm PST

Дату свадьбы Уильямс не уточнила.

33-летний Оганян — один из основателей социального новостного сайта Reddit, близко знаком с основателем Facebook Марком Цукербергом. Он гражданин США, но является потомком армян, выживших при геноциде в Османской империи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В июле 2016 года Серена Уильямс в седьмой раз стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде.