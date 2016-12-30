ФБР опубликовало доклад о хакерской деятельности спецслужб РФ

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство национальной безопасности (МНБ) США опубликовали доклад о деятельности российских спецслужб (RIS), которые используют хакерские методы против властей и граждан США.

«Правительство США подтверждает, что две различных группы участвовали во взломе политической партии в США. Первая действовавшая группа, известная как серьезная постоянная угроза 29 (APT 29), проникла в системы партии летом 2015 года, а вторая, известная как APT28, — весной 2016 года», — говорится в докладе. Обе атаки считаются успешными, так как полученные данные были опубликованы.

В докладе говорится о двух хакерских группах в Вашингтоне, которые действуют по указаниям из Москвы, и их жертвами «в прошлом становились правительственные организации, исследовательские центры, университеты и корпорации во всем мире».

ФБР и МНБ приводят данные, которые помогут распознать вредоносные программы, используемые российскими спецслужбами, и призывают блокировать это ПО, чтобы заставить спецслужбы РФ вносить изменения в эти программы.

В докладе указаны более 40 никнеймов, под которыми, по мнению американских спецслужб, действуют пророссийские хакеры.

Напомним, обвинения в кибератаках и вмешательстве в предвыборную американскую кампанию стали основанием для введения новых антироссийских санкций.

Стало известно, что 35 российских дипломатов будут высланы из США.