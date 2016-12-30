После нападения на патруль Нацгвардии возбуждено уголовное дело
По факту нападения на бойцов Национальной гвардии в Новой Москве возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка СКР.
Максимальный срок наказания за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов предусматривает пожизненное заключение.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны восемь человек, и все оружие возвращено.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники Нацгвардии выехали на вызов о драке.
«Поступил вызов о массовой драке в районе поселения Роговое. Прибывшие сотрудники были избиты, один из них застрелен из собственного оружия», — сообщил собеседник «Интерфакса».
Напомним, 29 декабря стало известно, что на патруль Нацгвардии совершено нападение. Один сотрудник силового ведомства был убит, другой получил огнестрельное ранение. Нападавшим удалось захватить у сотрудников Росгвардии два автомата ПП-91 «Кедр».