После нападения на патруль Нацгвардии возбуждено уголовное дело

По факту нападения на бойцов Национальной гвардии в Новой Москве возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка СКР.

Максимальный срок наказания за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов предусматривает пожизненное заключение.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны восемь человек, и все оружие возвращено.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники Нацгвардии выехали на вызов о драке.

«Поступил вызов о массовой драке в районе поселения Роговое. Прибывшие сотрудники были избиты, один из них застрелен из собственного оружия», — сообщил собеседник «Интерфакса».

Напомним, 29 декабря стало известно, что на патруль Нацгвардии совершено нападение. Один сотрудник силового ведомства был убит, другой получил огнестрельное ранение. Нападавшим удалось захватить у сотрудников Росгвардии два автомата ПП-91 «Кедр».