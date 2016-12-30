Росгвардия задержала троих напавших на ее бойцов в Новой Москве

Источник в правоохранительных органах российской столицы сообщил о задержании по меньшей мере троих нападавших на бойцов Национальной гвардии на территории Новой Москвы, передает РИА Новости.

«Сотрудники Росгвардии задержали троих нападавших, остальных ищут», — сказал источник.

Напомним, нападение на бойцов Росгвардии, патрулировавших территорию в поселке Роговское в Новой Москве, совершили от пяти до семи человек. В результате один сотрудник силового ведомства был убит, другой получил огнестрельное ранение.

Нападавшим удалось завладеть двумя автоматами и пистолетом с боекомплектом, которые они отобрали у бойцов Росгвардии.

Для поимки нападавших в Роговском был введен план «Сирена».