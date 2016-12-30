Рогозин высмеял украинское ракетное оружие

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве вопросы военно-промышленного комплекса, с иронией отозвался в своем Facebook о заявлении Киева по поводу превосходства Украины над РФ в создании ракетного оружия.

Речь идет о словах депутата Верховной Рады и главы украинского парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, который заявил, что «Украина делает ракетное оружие, которого в России нет».

«Точнее, которого в России уже нет», — прокомментировал Рогозин.

Напомним, ранее киевское государственное конструкторское бюро «Луч» обнародовало видеозапись ракетных испытаний — впрочем, без уточнения названия ракеты. Эксперты, посмотревшие видео, предположили, что это была модернизированная «Ольха» для реактивных систем залпового огня.