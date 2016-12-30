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30 декабря 2016, 07:56
Россия санкции США

СМИ узнали об ответе Москвы на новые санкции Вашингтона

Обмен санкциями
Обмен санкциями
Коллаж: polit.ru

В ответ на новые санкции Вашингтона российские власти решили закрыть англо-американскую школу и доступ в посольскую резиденцию в Серебряном бору. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.

Школу посещали дети дипломатов США. Канады и Великобритании.

Официального подтверждения информация пока не получила.

Телеканал высказал предположение, что это и есть «адекватные меры», которые 29 декабря пообещал представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на принятые администрацией Барака Обамы новые антироссийские санкции.

Таким образом пресс-секретаря президента РФ прокомментировал сведения о высылке 35 российских дипломатов.

В администрации действующего президента США Барака Обамы подтвердили, что новые санкции в отношении РФ связаны с атаками пророссийских хакеров, которые якобы пытались повлиять на американские выборы президента.

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