Facebook вернул Санте Клаусу доступ к его аккаунту

Администрация социальной сети Facebook восстановила доступ владельцу аккаунта, зарегистрированного на Санта Клауса, передает Reuters.

Он был заблокирован, поскольку технически его сочли зарегистрированным на вымышленное лицо с несуществующим именем — а это, согласно правилам соцсети, запрещено. Тем не менее, владелец аккаунта доказал, что его действительно зовут Сантой Клаусом, и предоставил в подтверждение свое удостоверение личности.

Мужчина проживает в американском городе Норт-Пол (в переводе с английского «Северный Полюс»), который находится в штате Аляска.

Мистер Клаус отправил в Facebook не только свои водительские права, но и документы, подтверждающие его деятельность в составе городского совета Норт-Пола.

По словам американца, доступ к его аккаунту в социальной сети был заблокирован без предупреждений и объяснений.

В свою очередь, в Facebook признали, что имела место ошибка. «Наши сотрудники обрабатывают миллионы сообщений каждую неделю, иногда мы что-то понимаем неправильно», — говорится в заявлении компании.

Мистер Клаус несколько обижен недоверием со стороны администрации социальной сети. Он заверил, что является единственным человеком с таким именем, проживающим в Норт-Поле. Внешне мужчина действительно напоминает рождественского деда — он носит окладистую белую бороду и очки.