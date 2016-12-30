Новый 2017 год наступит на секунду позже

Международная служба вращения Земли (IERS) прибавит дополнительную секунду к последней минуте уходящего 2016 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

«Положительная координационная секунда будет введена в конце декабря 2016 года. Последовательность дат в секундах по UTC будет: 31 декабря 2016, 23.59.59; 31 декабря 2016, 23.59.60; 1 января 2017, 0.00.00», — говорится в сообщении IERS.

Такая секунда, которую иногда еще называют високосной, вводится в целях согласования всемирного координированного времени (UTC), принятого в качестве стандарта для времени часовых поясов земли, а также шкалы универсального времени (UT1).

Ученые могут вводить координационную секунду дважды в год (также в конце июня). В случае ее добавления служба публикует информацию об этом на сайте.

В случае сохранения замедления скорости вращения Земли число добавочных секунд будет увеличиваться. Уже в следующем веке, возможно, будет добавляться по две секунды к каждому году.