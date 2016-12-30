Входивший ранее в тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита» пятикратный чемпион России по футболу Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Башкортостана.

Ранее сообщалось, что Сергей Симак подпишет контракт с «Уфой» на 2,5 года. При этом у тренера будет возможность продлить договор до 2019 года.

Также сообщалось, что новый наставник «Уфы» приедет в башкирскую столицу 29 или 30 декабря для обсуждения деталей трудового договора с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

В Уфу Сергей Семак должен переехать с ассистентом и семьей, что является одним из его главных условий. Напомним, у нового наставника горожан 7 детей.

На протяжении карьеры игрока (с 1992 по 2013 год) Семак, выступая в составе московского ЦСКА, казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита», завоевал 5 титулов чемпиона России по футболу. Он также был капитаном сборной России на самом успешном турнире в современной истории сборной — чемпионате Европы-2008, где российские футболисты выиграли бронзу.