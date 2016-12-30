Четверых скелетонистов из РФ отстранили по подозрению в употреблении допинга

Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение отстранить четырех российских скелетонистов от соревнований. Данное решение принято в связи с расследованием Международного олимпийского комитета, передает официальный сайт IBSF.

«IBSF была проинформирована МОК, что началось расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами организации временно отстраняет четырех российских скелетонистов по состоянию на 30 декабря 2016 года», — заявили в организации.

Имена отстраненных спортсменов не раскрываются до момента завершения расследования.

Российскую федерацию бобслея уже уведомили о временной дисквалификации.

«После публикации второй части доклада Макларена для нас наступили тяжелые времена. IBSF настроена принять все меры для восстановления целостности спорта, что потребует совместных усилий всех заинтересованных сторон. Федерация бобслея России подтвердила свою готовность к полному сотрудничеству», - заявил президент IBSF Иво Ферриани.