Сноуден и информатор Wikileaks попросили амнистию у Обамы

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден входит в число лиц, которые просят у президента США Барака Обамы амнистию или помилование. Об этом сообщает американское издание Politico.

Также в списке лиц значится бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг, которая в настоящее время отбывает тюремное наказание в США. Хотя Обама перед уходом с поста президента должен назвать немало фамилий амнистированных, эксперты полагают, что просьбы Сноудена и Мэннинг вряд ли будут удовлетворены. Такое мнение высказал специалист по правовым вопросам, профессор Маар Ослер из университета Святого Томаса в Миннеаполисе.

Брэдли Мэннинг, который уже в тюрьме сменил пол и стал Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского боевого вертолета в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Позже через Wikileaks он опубликовал множество других американских секретных документов.

Мэннинга признали виновным по 20 пунктам — в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях — и приговорили к 35 годам лишения свободы. Его

Ранее Барак Обама напомнил, что Эдвард Сноуден не представал перед судом — а значит, о помиловании даже чисто теоретически и речи быть не может.