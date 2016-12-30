Центр «СОВА» попал в список иностранных агентов среди НКО

Российское министерство юстиции включило московский информационно-аналитический центр «СОВА» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении содержится ссылка на федеральный закон «О некоммерческих организациях», согласно которому НКО включаются в реестр иностранных агентов при наличии финансирования из-за рубежа.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки», — уточнили в ведомстве.

На страничке самого информационно-аналитического центра в Facebook решение о внесении ее в реестр иноагентов названо «новогодним подарком от Минюста». При этом несколькими часами ранее «СОВА» опубликовала свой традиционный рейтинг злоупотребления властей.

Центр действует с осени 2002 года, его основателями являлись сотрудники информационно-исследовательского центра «Панорама» и Московской Хельсинкской группы.