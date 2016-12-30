Российские дипломаты с семьями вернутся из США спецбортом

Москва приняла решение направить спецборт для того, чтобы вывести российских дипломатов из Соединенных Штатов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента (АП) РФ.

«Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ», — рассказали в АП.

Будут вывезены все дипломаты, которым американская сторона предписала покиуть свою территории в ближайшие 72 часа.

Напомним, что такое решение США было принято в рамках реализации новых антироссийских мер. Сообщалось, что из страны будут высланы 35 сотрудников дипмиссии РФ.

США 29 декабря ввели ряд новых санкций в связи с якобы российскими кибератаками, совершенными в период американской президентской предвыборной кампании летом 2016 года.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе РФ Владимиру Путину отправить на Родину сотрудников посольства США в Москве. Однако российский лидер отверг это предложение, заверив, что Россия не будет «опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии».

Путин поздравил действующего президента США Барака Обаму с наступающим Новым годом, а детей работающих в Москве американских дипломатов пригласил на новогоднюю и рождественскую Елку в Кремль.