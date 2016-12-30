Представитель РПЦ предложил наказывать за мат в общественных местах

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах. Об этом он заявил в эфире своей авторской программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

«Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия. Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает», — заявил митрополит Иларион.

Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, участвовавшая в программе, отметила, что не понимает легкости, с которой даже интеллигентные люди используют матерные выражения.

«Совершенно согласна, что за это нужно наказывать. У нас даже есть документ, подготовленный президентом, но почему-то мы не можем реализовать то, что решили», — заявил она, не уточнив, однако, о каком документе идет речь.